Вакарчук під п’яту симфонію Бетховена прокоментував зміни до держбюджету

Лідер політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук назвав диверсією проти українського народу розроблені Кабміном зміни до держбюджету, які передбачають суттєве скорочення фінансування культури.

Про це політик заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, награючи за роялем п’яту симфонію Бетховена.

"Усі знають, хто написав цю музику, – Людвіг Ван Бетховен. Але мало хто, крім істориків, назве імена міністрів, які працювали в той час. Це тому що націю, у першу чергу, творять культура, наука та мистецтво. "Доля стукає у двері" – так описують перші ноти 5 симфонії Бетховена. Вчора доля постукала у двері української культури. Вчора Кабмін представив свій проєкт змін до бюджету у зв’язку з епідемією коронавірусу. І я з подивом дізнався, що там майже повністю урізане фінансування креативної галузі, культури, мистецтва", – зазначив Вакарчук.

Він зауважив, що сам особисто та політична партія "Голос" не допустять таких змін до Держбюджету.

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"Дорогий наш, у прямому сенсі, Кабмін! Ви це серйозно? Ви вважаєте, що це справедливо? Ви вважаєте, що це по-державницьки? Обезкровлювати культуру в часи, коли країна веде війну, це не просто непрофесійно. Це диверсія проти власного народу. Так, урізати потрібно, але всім потроху, а не одному – все, а іншому – нічого. Партія "Голос" і я особисто ніколи не допустимо таких змін до бюджету. Культура має бути представлена в ньому на гідному місці", – додав Вакарчук.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів розробляє зміни до державного бюджету для спрямування коштів на протидію коронавірусу з інших непріоритетних державних програм.

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Раніше Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закликав Міністерство фінансів не скорочувати фінансування діяльності Міністерства культури, молоді та спорту до проведення політичних консультацій. За інформацією парламентаріїв, Мінфін пропонуватиме, зокрема, урізати фінансування Держкіно (750 млн грн), Українського культурного фонду (500 млн грн), Інституту книги (150 млн грн), туризму (240 млн грн), а також витрати на програму "зшивання країни", реставраційні роботи по захисту історико-культурної спадщини, програм інформполітики – на суму понад 500 млн грн.

Напередодні голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної культури Олександр Ткаченко ініціював публічне звернення представників креативних індустрій до Уряду та Президента України, в якому закликав не допустити скорочення бюджету на розвиток сфери культури. Станом на 13:30 27 березня його підписали понад 120 осіб, серед яких – генеральна директорка Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська, генеральна продюсерка Одеського Міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, головна редакторка "Видавництва Старого Лева" Мар’яна Савка, генеральний директор державного інформаційного агентства "Укрінформ" Олександр Харченко, співаки Олег Михайлюта (гурт "ТНМК"), Павло Зібров, актори Ольга Сумська, Юрій Горбунов, Ірма Вітовська, а також кілька народних депутатів.

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Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації в усій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19.

В Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.