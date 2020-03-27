Євросоюз вимагає розслідувати злочини проти людяності в ОРДЛО

Європейський Союз засуджує злочини проти людяності, що вчиняються в тимчасово не підконтрольних уряду України окремих районах Луганської та Донецької областей, та закликає до негайного та широкого їх розслідування.

Відповідну заяву речника ЄС оприлюднила у п’ятницю Європейська служба зовнішніх справ.

«Нещодавня доповідь Офісу високого комісара ООН з прав людини (OHCHR) підтверджує продовження на Сході України практики незаконних затримань людей, тортур та жорстокого поводження з заарештованими. Всі сторони мають поважати зобов’язання щодо дотримання прав людини та гуманітарне законодавство. Зокрема, у доповіді підтверджується постійна практика незаконних арештів у так званих «ЛНР» та «ДНР», які часто завершуються насильницьким зникненням, тортурами та утисками», - йдеться у документі.

Як наголошують у Євросоюзі, такій практиці та безкарності має бути покладено край. Свідчення колишніх ув’язнених щодо умов їхнього утримання, які наводяться у доповіді OHCHR, жахають. ЄС очікує негайного та широкого розслідування зафіксованих порушень прав людини.

«В цих умовах незалежні міжнародні спостерігачі, такі як співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста та Офісу високого комісара ООН з прав людини, мають отримати гарантований та безперешкодний доступ до всіх затриманих та місць їхнього ув’язнення. У цьому контексті ЄС очікує, що Росія використає свій вплив на підтримувані нею збройні формування з метою досягнення сталого та мирного політичного врегулювання конфлікту на Сході України», - йдеться у заяві речника ЄС.

Водночас, Євросоюз підтвердив повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.