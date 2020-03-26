Позиція Угорщини щодо санкцій проти РФ незмінна - Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час перемовин з українським колегою Дмитром Кулебою підтвердив, що політика Угорщини щодо санкцій проти РФ залишається незмінною.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами переговорів по відеозв’язку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з угорським колегою у четвер, 26 березня.

Зазначається, що глава МЗС України звернув увагу угорського колеги на спроби Росії маніпулювати пандемією коронавірусу та закликати до послаблення санкцій з гуманітарних міркувань.

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Зокрема, Кулеба акцентував, що санкції були запроваджені не через коронавірус, а через російську агресію, тому вони не мають жодного стосунку до пандемії.

«Глава МЗС Угорщини підтвердив, що політика Угорщини щодо санкцій проти РФ залишається незмінною», - поінформували в українському зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з румунським колегою Богданом Ауреску звернув його увагу на неприпустимість спроб Росії послабити санкції на тлі пандемії Covid-19. Глава МЗС Румунії запевнив українського колегу, що згоден з таким підходом до питання збереження санкцій проти РФ.