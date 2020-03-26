Президенти України й Азербайджану обговорили боротьбу з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський домовився з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим про подальшу координацію зусиль та допомогу задля подолання пандемії коронавірусу та її наслідків.

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Президенти домовилися про подальшу координацію зусиль та допомогу в питанні подолання пандемії коронавірусу та її наслідків", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Зеленський поінформував азербайджанського колегу про заходи, яких вживає Україна з метою протидії поширенню коронавірусу та збереження здоров’я людей.

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Також він висловив Алієву подяку за сприяння з боку Азербайджану в питанні евакуації українців.

Крім того, Президент України подякував за те, що азербайджанські інвестори та великий бізнес попри складну ситуацію продовжують свою діяльність в Україні та реалізують важливі проєкти.