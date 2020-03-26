Кабмін хоче скоротити видатки на місцеві вибори з 2 мільярдів до 1 мільйона – депутат

Кабінет Міністрів планує зменшити фінансування видатків на місцеві вибори з 2,1 млрд гривень до 1,2 млн гривень.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook.

Згідно з опублікованими даними уряд планує передбачити на фінансування за статтею Держбюджету "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" 1 млн 291 тисячу 900 гривень, зауважив депутат.

Також, за інформацією Гончаренка, планується зменшити фінансування Центральної виборчої комісії з 833 млн 649 тисяч 200 гривень до 778 млн 909 тисяч 300 гривень. У програмі фінансування ЦВК, зокрема, зменшується обсяг коштів, виділених за статтею "Проведення виборів народних депутатів України" з 59 млн 539 тисяч гривень до 10 млн 641 тисячі 200 гривень.

Як повідомлялося, у затвердженому парламентом законі про Державний бюджет на 2020 рік видатки на проведення місцевих виборів становили 2 млрд 154 млн 988 гривень.

Відповідно до статті 141 Конституції України чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів.