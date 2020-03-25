Міністру фінансів призначили нового заступника

Кабінет міністрів призначив Світлану Воробей заступником міністра фінансів, яка займатиметься податковою та митною політикою.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"25 березня 2020 року за поданням міністра фінансів Ігоря Уманського Кабінет міністрів призначив на посаду заступника міністра фінансів Світлану Воробей. На посаді заступника Міністра фінансів Воробей займатиметься податковою та митною політикою", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Воробей здобула вищу освіту у Київському національному торговельно-економічному інституті та Класичному приватному університеті. Має ступінь магістра права.

Читайте також: У Раді закликають Мінфін не урізати фінансування МКМС до політичних консультацій

Стаж нового заступника міністра становить 42 роки, з яких 19 – на державній службі. У 1980-х роках Воробей працювала товарним інспектором. У 1990-х – заступником директорів низки комерційних підприємств. У 1999-2010 роках пройшла шлях від державного податкового інспектора до директора Департаменту моніторингу адміністрування платежів Міністерства фінансів України. У 2014-2015 роках очолювала Управління організації обміну та аналізу інформації Міністерства фінансів України. З 2017 року – заступник керівника секретаріату комітету Верховної Ради України з питань податкової і митної політики.