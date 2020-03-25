Рада має зібратися позачергово цього тижня – "Голос"

Партія "Голос" підтримує ініціативу проведення цього тижня позачергової сесії Верховної Ради для ухвалення рішень, необхідних для подолання загроз епідемії коронавірусу.

На цьому наголошується в заяві політсили.

"Голос" підтримує ініціативу проведення позачергової сесії Ради вже цього тижня. Депутати повинні ухвалити рішення, необхідні для подолання загроз епідемії коронавірусу та недопущення нової "мінської зради". Наша вимога – внести в порядок денний питання захисту бізнесу, подолання економічної кризи та розблокування взаємодії з міжнародними фінансовими інституціями", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що антикризовий штаб партії цього тижня працює над відповідними законопроєктами – самостійно, в межах робочих груп у комітетах та з представниками бізнесу.

Водночас, партія вимагає від Президента внести на розгляд ВР проєкт постанови № 3229, який підготував "Голос" і в якому засуджуються "спроби ... сісти за один стіл переговорів з посіпаками Кремля".

"Депутати "Голосу" прекрасно розуміють ризик, з яким стикнуться депутати. Але лікарі, поліцейські, продавці продуктів, водії та інші професії, які забезпечують життя країни знаходяться ще в більшій зоні ризику. І наше завдання їх захистити уже сьогодні. З дотриманням всіх вимог безпеки", - наголошують у політсилі.

Як повідомляв Укрінформ, позачергове засідання Верховної Ради може відбутися орєнтовно у суботу, 28 березня.

Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації в усій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19.

З 12 березня в Україні на карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.