Ємець увійшов до складу комісії з надзвичайних ситуацій

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець увійшов в новий склад Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Рішення про це було ухвалено на позачерговому засіданні уряду 25 березня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Одним з головних завдань Державної комісії є координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захистом населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, заходами протидії терористичній діяльності та воєнній загрозі, запобіганням надзвичайним ситуаціям і реагуванню на них", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головою Державної комісії буде Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Також до складу комісії увійшли: міністр розвитку громад та територій (перший заступник голови Державної комісії), міністр внутрішніх справ (заступник голови Державної комісії), голова ДСНС (заступник голови Державної комісії), міністр Кабінету міністрів, міністр оборони, міністр закордонних справ, міністр юстиції, міністр фінансів, міністр інфраструктури, міністр енергетики та захисту довкілля, міністр освіти і науки, міністр соціальної політики, а також керівники правоохоронних органів.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.