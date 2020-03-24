Комітет ВР погодив основні показники оборонного держзамовлення

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив основні показники державного оборонного замовлення.

Про це повідомляється у Телеграм парламентської фракції "Слуга народу".

"Планується, що на 90% оборонні потреби задовольнятимуть вітчизняні підприємства різних форм власності. А 10% – становитимуть заплановані закупівлі за кордоном (йдеться про озброєння та продукцію оборонного призначення, яка не виготовляється в Україні)", - йдеться в повідомленні.

Висловлюється впевненість, що оборонна промисловість більше не простоюватиме й не чекатиме на замовлення, а Міністерство оборони та інші замовники вже можуть проводити процедури торгів і укладати угоди на виробництво військової техніки та зброї.

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"Ми виконали свою місію. І сподіваюсь, найближчим часом ми ухвалимо новий закон про закупівлі та погодимо наступні оборонні закупівлі вже в перших числах січня, а не як зараз, у березні. Щоби промисловість працювала з першого дня", – наголосив голова комітету ВР Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу").

Як повідомляв Укріфнорм, 27 лютого Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про оборонне замовлення на три роки.

РНБО 18 лютого схвалила основні показники державного оборонного замовлення (ДОЗ) на 2020 та 2021, 2022 роки.

Згідно зі схваленим документом, у 2020 році на виконання ДОЗ передбачено фінансування у сумі 25,848 млрд грн, що на 16% більше, ніж у 2019 році. У виконанні ДОЗ братимуть участь 14 державних замовників.