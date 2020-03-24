Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо звіту про результати оборонного огляду

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 24 березня, яким затверджений звіт щодо результатів проведення оборонного огляду Міністерством оборони.

Відповідний указ №106/2020 опублікований на сайті глави держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 березня 2020 року "Про звіт щодо результатів проведення оборонного огляду Міністерством оборони України", - йдеться у документі.

Як повідомлялося, 12 грудня відбулося заключне засідання Міжвідомчої робочої групи з питань проведення оборонного огляду, під час якого було виконано завдання з оцінки загроз національній безпеці та перспектив розвитку безпекового середовища; планування сил та ресурсів; формування перспективної моделі організації оборони, Збройних Сил та інших складових сил оборони.

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Результати огляду стануть основою для розробки Стратегії воєнної безпеки України, Стратегічного оборонного бюлетеня України, державної програми розвитку Збройних Сил України та Плану оборони України.

Фото: president.gov.ua