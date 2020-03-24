Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо звіту про результати оборонного огляду
Відповідний указ №106/2020 опублікований на сайті глави держави.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 березня 2020 року "Про звіт щодо результатів проведення оборонного огляду Міністерством оборони України", - йдеться у документі.
Як повідомлялося, 12 грудня відбулося заключне засідання Міжвідомчої робочої групи з питань проведення оборонного огляду, під час якого було виконано завдання з оцінки загроз національній безпеці та перспектив розвитку безпекового середовища; планування сил та ресурсів; формування перспективної моделі організації оборони, Збройних Сил та інших складових сил оборони.
Результати огляду стануть основою для розробки Стратегії воєнної безпеки України, Стратегічного оборонного бюлетеня України, державної програми розвитку Збройних Сил України та Плану оборони України.
Фото: president.gov.ua