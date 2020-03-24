Скасування пені та компенсація: комітет ВР взявся за “комунальні” законопроєкти

Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України з Євросоюзом готує висновки щодо відповідності праву ЄС і міжнародно-правовим зобов’язанням України законопроектів про посилення захисту прав споживачів комунальних послуг.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату парламенту.

«У комітеті з питань інтеграції України з Європейським Союзом на опрацюванні перебуває два законопроекти – № 3097 і № 3097-1, якими передбачено внесення змін до деяких законів України з метою захисту прав споживачів комунальних послуг. Зокрема, змінами до законів України “Про житлово-комунальні послуги” та “Про захист прав споживачів” пропонується запровадити компенсацію споживачеві в десятикратному розмірі, якщо він зможе у судовому чи позасудовому порядку довести, що вартість, вказана в отриманих ним платіжках, завищена або нарахована з порушенням умов договору та (або) Закону. Компенсація нараховуватиметься в десятикратному розмірі від повної вартості, нарахованої з порушенням умов договору для оплати споживачем», – йдеться у повідомленні.

При цьому законопроектом №3097-1 пропонується скасувати нарахування та сплату пені у разі несвоєчасної сплати за житлово-комунальні послуги. Також пропонується встановити, що штраф (пеня), у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживачу на суму боргу не нараховується.

Окрім того, проектом передбачено запровадити мораторій на примусове виселення із житла, примусове стягнення житла, припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг. При цьому, мораторій не поширюється на боржників, середньомісячний сукупний дохід сім’ї яких, у розрахунку на місяць за попередній рік, становить не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для сім’ї.

Свій висновок щодо того, чи не суперечать запропоновані законопроекти № 3097 і №3097-1 праву ЄС та міжнародно-правовим зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію, Комітет з питань інтеграції України з ЄС оприлюднить на найближчому засіданні.