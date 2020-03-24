Коронавірус не визнає кордонів, треба запобігти гуманітарній кризі на Донбасі - Маас

Зараз, коли в світі розгортається криза, викликана коронавірусом, як ніколи потрібні кроки з виконання Мінських домовленостей.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас після відео-конференції з українським колегою Дмитром Кулебою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Саме зараз нам потрібні кроки з подальшого виконання рішень "нормандського саміту" в Парижі, виконання Мінських домовленостей", - заявив Маас, додавши, що "ситуація на сході України залишається пріоритетом німецької зовнішньої політики".

До цього, за його словами, належить подальше розведення, збільшення кількості пунктів перетину з метою забезпечення цивільного населення необхідним, справжнє врешті решт дотримання режиму припинення вогню.

"Коронавірус не визнає кордонів, і як раз зараз ми маємо разом запобігти погіршенню гуманітарної кризи на сході України", - сказав Маас. Йдеться, насамперед про забезпечення необхідним, включаючи медикаменти людей, які живуть у регіоні, вимушено розділених лінією розмежування. Перш за все, людей похилого віку. Сторони хочуть приділити цьому питанню велику увагу, заявив Маас.

Маас також привітав "імпульси нового українського Президента Зеленського, які взагалі зробили можливим проведення переговорів і зустрічі на вищому рівні в "нормандському форматі". Але попереду ще багато роботи, зауважив дипломат.

Уряд Німеччини, запевнив його представник, підтверджує повну підтримку Україні на шляху до миру, підтримку суверенітету і територіальній цілісності Української держави, і як і раніше суворо засуджує нелегальну анексію Росією Криму.

Глава німецького МЗС також згадав доклад Верховного комісара ООН з прав людини про те, що ув'язнених у так званих "Л/ДНР" систематично катують, і підкреслив, що уряд ФРН засуджує це категорично та закликає негайно прояснити ситуацію.

Росія, зазначив Маас, " повинна використати свій вплив на сепаратистів на сході України" з тим, щоб конфлікт завершився якнайскоріше.

Він також висловив надію на особисту зустріч з Кулебою в осяжному майбутньому з тим, щоби разом працювати над "завершенням війни в Україні", від якої люди страждають вже занадто довго.

Він також подякував українській стороні за те, що зусиллями її авіаперевізників чимало німців змогли повернутися додому з України в умовах закриття кордонів.