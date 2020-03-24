Україна і Німеччина проводять тісні консультації щодо «Норманді» та «Мінська» – Кулеба

Україна та Німеччина продовжують тісні консультації щодо Нормандського формату, Мінського процесу і протидії російській агресії проти Української держави.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками онлайн-переговорів з федеральним міністром закордонних справ Гайко Маасом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Іншою ключовою темою стала проблематика Нормандського формату, Мінського процесу і протидії російській агресії проти України загалом. Україна надзвичайно цінує роль Німеччини у цьому процесі, і ми, безумовно, продовжуємо тісну взаємодію і тісні консультації з нашими німецькими партнерами», - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, останній саміт лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відбувся 9 грудня 2019 року в Парижі. Тоді було досягнуто домовленості про проведення наступної зустрічі орієнтовно через чотири місяці в Берліні.

Кулеба у вівторок, 24 березня, по відеозв’язку провів переговори з міністром закордонних справ ФРН Маасом.