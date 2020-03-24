МЗС Німеччини підтвердило відеоконференцію Мааса та Кулеби

Міністерство закордонних справ ФРН підтвердило проведення 24 березня відеоконференції глави відомства Гайко Мааса з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відеоконференція міністра закордонних справ Мааса з новим міністром закордонних справ України Кулебою відбудеться 24 березня 2020 року", - повідомили у німецькому МЗС.

Зазначається, що буде обговорено поточні двосторонні та міжнародні питання. Особлива увага буде надана конфлікту на сході України.

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Після відеоконференції відбудуться «спільні віртуальні заяви для преси», які можна буде послухати та подивитися у прямому ефірі на каналах Facebook та Twitter.

Як повідомляв Укрінформ, глава МЗС України заявив про здійснення віртуального візиту до ФРН, який відбудеться завтра, 24 березня, в онлайн-форматі. Перший візит Кулеби до Берліна, який мав відбутися віртуально, планувався на 20 березня, однак був перенесений через розбіжність графіків дипломатів.