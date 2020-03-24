МЗС Німеччини підтвердило відеоконференцію Мааса та Кулеби
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Відеоконференція міністра закордонних справ Мааса з новим міністром закордонних справ України Кулебою відбудеться 24 березня 2020 року", - повідомили у німецькому МЗС.
Зазначається, що буде обговорено поточні двосторонні та міжнародні питання. Особлива увага буде надана конфлікту на сході України.
Після відеоконференції відбудуться «спільні віртуальні заяви для преси», які можна буде послухати та подивитися у прямому ефірі на каналах Facebook та Twitter.
Як повідомляв Укрінформ, глава МЗС України заявив про здійснення віртуального візиту до ФРН, який відбудеться завтра, 24 березня, в онлайн-форматі. Перший візит Кулеби до Берліна, який мав відбутися віртуально, планувався на 20 березня, однак був перенесений через розбіжність графіків дипломатів.