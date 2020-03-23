Позачергова Рада може зібратися наприкінці тижня – депутат

Позачергове засідання Верховної Ради теоретично може відбутися 26-27 березня.

Про це Укрінформу повідомила заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Так, проведення позачергового засідання цього тижня можливе. Думаю, це може відбутися наприкінці тижня. Орієнтовно, це четвер-п’ятниця (26-27 березня, – ред.), але зараз немає жодного питання для розгляду. Ми чекаємо реєстрації законопроєкту від депутатів Верховної Ради, в першу чергу – від економічного комітету, комітету з питань соціальної політики, тобто він консолідований має бути. Цей документ стосуватиметься підтримки найбільш незахищених категорій і економічних стимулів для бізнесу, спрощення роботи. Він ще навіть не зареєстрований. Можливо, ще будуть якісь рішення від уряду, певні законопроєкти – їх також поки немає. Тобто теоретично засідання Ради можливе, якщо буде предмет розгляду. Я сподіваюсь, що принаймні депутатський законопроєкт з’явиться максимум завтра", – зазначила Кравчук.

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Водночас, коментуючи ймовірність голосування під час цього засідання питання запровадження в Україні надзвичайного стану, політик нагадала, що цьому має передувати відповідне засідання Ради національної безпеки і оборони та вихід указу Президента, в якому буде надано обґрунтування введення НС, конкретизовано переліз обмежень, визначено території, в яких він запроваджуватиметься, та на який час.

"Поки цих двох кроків немає, то говорити про гіпотетичне зібрання Ради теж складно, бо Рада буде зобов’язана в дводенний термін розглянути таке питання, якщо воно з’явиться. Але Рада його не ініціює", – додала Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 18 березня на засіданні Кабінету міністрів доручив Міністерству юстиції розробити законопроєкт про передачу повноважень управління країною від одного органу влади до іншого на випадок епідемії. Цей документ має передбачити механізм на уповноваження Президента вводити надзвичайний стан у разі неможливості зібратися і працювати Верховній Раді.

Згодом деякі ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що нібито парламентській монобільшості, представленій фракцією "Слуга народу", може не вистачити голосів для ухвалення відповідного законопроєкту. Відтак Президент Володимир Зеленський зможе підписати рішення про надзвичайний стан навіть без схвалення ВР.

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23 березня керівництво Верховної Ради з головами парламентських фракцій і груп провели робочу нараду в онлайн-режимі. Під час неї більшість парламентських фракцій виступили проти можливого впровадження надзвичайного стану в Україні.

Як повідомлялося, станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання Covid-19, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.