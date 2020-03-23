Президент увів Разумкова і Баканова до Координаційної ради щодо протидії коронавірусу

Президент Володимир Зеленський ввів до складу Координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова та голову Служби безпеки Івана Баканова.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

"Увести до персонального складу Координаційної ради з протидії поширенню Covid-19 таких осіб: Баканова Іван Геннадійович — голова Служби безпеки України; Разумков Дмитро Олександрович — Голова Верховної Ради України (за згодою)", - йдеться в документі.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 16 березня утворив та очолив Координаційну раду з протидії поширенню Covid-19 як консультативно-дорадчий орган.