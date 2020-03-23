Путінавірус, або Коли плювати не лише на санкції, але й на власний народ

Світ доказово звинувачує Росію в поширенні дезінформації щодо пандемії коронавірусу. Але спрямовано цю кампанію брехні не лише назовні. Чому?

Росію останнім часом визначають однозначно: держава-спойлер. Де що можна зіпсувати іншим, ускладнити ситуацію, зруйнувати домовленості тощо – там шукай Кремль, Лубянку, Ольгінських тролей… Ситуація з пандемією коронавірусу і спровокованою нею всесвітньою кризою – це поживний бульйон для всіх них. Вигадують байки про «штучне» походження смертоносного корона вірусу і одночасно поширюють чутки, що не такий вже він страшний, що його взагалі нема, що карантин нікому не потрібний... Зважаючи на поширення соціальних медіа, шкода від цього колосальна. І тут – саме той випадок, коли одних лише спецслужб для боротьби з цією пошестю недостатньо. Так само, як і при боротьбі з пандемією, потрібна конкретна допомога від людей, яким потрібно дотримуватися вимог карантину, – так і тут інформаційна гігієна має бути передусім.

Але буде помилкою вважати, що цей «фейк-наступ» направлений лише на тих, кого в Росії вважають своїми ворогами (а це увесь світ). Внутрішня причина цієї атаки тотальної брехні, як мінімум, не менш важлива, ніж зовнішня. Окрім чергової констатації зухвалості та інтелектуальної дикості диктаторського режиму Путіна зрозуміло, що стоїть за усім цим «фейкометом» цілком твереза та цинічна мета – і вона носить суто політичний та, навіть, особистісний характер.

Втім, по порядку.

Цього разу світ з реакцією не зволікав

Спеціалісти одразу зафіксували: Російська Федерація використовує власні ЗМІ та ботів у соціальних мережах для поширення дезінформації про спалах коронавірусу COVID-19. Ще наприкінці лютого повідомлялося, що Держдепартамент США запідозрив Росію в поширенні фейків про коронавіруси. Американці заявили, що тисячі пов'язаних з Росією акаунтів скоординовано поширюють у соціальних мережах неправдиву інформацію про хворобу, підриваючи глобальні зусилля з боротьби з епідемією. Споживачам шейків нав’язується дезінформація про те, що за спалахом COVID-2019 стоїть уряд США.

Прямі звинувачення були висунуті на рівні держсекретаря Сполучених Штатів Майка Помпео: «Ми точно бачили, як вона (дезінформація. Ред.) виходить з таких країн, як Китай, Росія і Іран». За його словами глави зовнішньополітичного відомства США, поширювані цими країнами «новини» дискредитують заходи, які проти пандемії вживають Сполучені Штати.

У "Глобальному центрі залучення" (Global Engagement Center, GEC) Державного департаменту США стверджують, що Росія створює фейки 5 мовами. "Ми бачимо, які фальшиві розповіді про коронавірус поширюють. Бачимо, як працює ціла система російської дезінформації", - каже координатор GEC Леа Габріелле. Дезінформаційна кампанія зосереджена на трьох напрямках: коронавірус - біологічна зброя; коронавірус створений американським ЦРУ, щоб зашкодити Китаю; до створення вірусу причетний засновник корпорації Microsoft Білл Ґейтс. Пані Габріелле зазначила, що боротися з російськими фейками важко: "Дезінформації багато. Ми бачимо спроби створити цілу картину і те, як противник застосовує соціальні медіа", - сказала координатор GEC.

Російські фейки поширюють дуже різні медіа. Це, наприклад, News Front, більшість "кореспондентів" якого нібито волонтери. Сайт виходить вісьма (!) мовами і був запущений в анексованому Росією Криму. Саме цей ресурс поширював дезінформацію про те, що коронавірус "сконструйовано, як біологічну зброю", спрямовану на "стерилізацію" населення.

Втім, є у цьому списку й не «приватні», а прямо пов'язані з Кремлем і Луб’янкою ЗМІ. Одним з найбільш часто згадуваних джерел дезінформації є Sputnik, російське державне іномовне ЗМІ, яке має широко розгалужену мережу. Наприклад, Sputnik Латвія опублікував матеріал з припущенням, що коронавірус могли "вигадати" у цій країні. Аргументовано це тим, що у Латвії багато "талановитих учених-біологів і фармацевтів", а також тим, що епідемія COVID-19 вигідна владі країни.

Зокрема, «новини» про те, що коронавірус є штучно створеним, озвучують не лише журналісти та боти, а також запрошені "експерти". На шоу "Велика гра" (Перший канал Росії) ще 8 лютого мікробіолог Ігор Нікулін стверджував, що в британській державній біохімічній лабораторії Портон-Даун вже є вакцина від коронавірусу: "Це та сама організація, котра, як я підозрюю, мастила ручку дверей Скрипаля. Можливо, вони щось намастили і в місті Ухань, провінція Хубей, наприклад, ручку метрополітену" – сказав «мікробіолог».

Марина Кім, ведуча програми, не лише не висловила жодного сумніву щодо відвертої маячні Нікуліна, але й кілька разів її підтверджувала. При цьому зауважимо: Нікулін - частий гість Першого каналу, де його представляють як колишнього члена Комісії ООН з біологічної та хімічної зброї. Щоправда, і це прикметно, структури з такою назвою на сайті ООН знайти неможливо.

Тобто брехня у виконанні російських спеців з ведення інформаційної війни - це явище не обмежене нічим.

Коли брешуть всі: від ботів – до олігархів

А тепер – навіщо все це потрібно всередині самої Росії. Подивіться коротесенький ролик у Ютубі:

Ці бабусі – нібито учасниці загадкової організації «Загони Путіна», яка з’явилася кілька років тому і відома своїми абсурдними акціями на підтримку беззмінного керманича Росії та таврування усіх її ворогів. Нині їх лейтмотив той же: нема ніякого коронавірусу, а уся паніка, реальність смертей тисяч людей – це спеціально роздмухана залаштунковими силами (звісно, США) операція, яка прикриває їх цинічні економічні та політичні цілі.

А ще у Мережі можна наразитися на спеціальний ефір відомого ватного пропагандиста з Криму Сергія Веселовського: мовляв, коронавірус – штучно виведений американцями та має ознаки комбінованого, тобто – виведений у лабораторіях, що під силу таке тільки «імперії зла сьогодення» - тобто Штатам. І таких прикладів – вже десятки й сотні – і саме з російського сегменту Мережі.

Ясно, все це – маргінес. Але він свідчить про реалізацію продуманого сценарію. І контури його вже стають зрозумілими. Минулого тижня на російському ТБ, у власній нібито науковій передачі «Картина світу» член-кор. Академії наук та доктор фіз.-мат. наук Михаїл Ковальчук робить отаку заяву: «Існує ядерна зброя. Ця зброя стримування, по-варварськи застосована американцями один раз в житті 6 і 9 серпня на Хіросіму і Нагасакі. Угробили сотні тисяч людей. Сьогодні, коли у вас генетика на столі, ви можете сконструювати вірус, це добре відомо, так? Зробити його патогенним, можна навіть подумати, щоб він був вузьконаправленим, а далі, якщо вірус само розмножується це може бути зброєю масового ураження». Відчуваєте різницю? Це вже не безумні бабусі та не штатні «пропаганд@ни» на зарплатні – це говорить один із керівників російської науки, щоправда, далекий від вірусології та медицини, але все ж таки – людина вагома. Хоча б з огляду на те, що він та його брат – олігарх-мільярдер Юрій Ковальчук входять до найближчого оточення Путіна та знайомі із «росдиктатором» ще із часів спільної молодості у Ленінграді. Подейкують, що наукові досягнення Ковальчука виглядають дещо сумнівно, про що свідчить неодноразовий його «проліт» на виборах до числа академіків. Але: це таки говорить людина вхожа до найвищих щаблів російської влади. Звісно, все це поки що без участі речників Кремля - зрозуміло:публічно говорити про таке поки що соромно. Та й не потрібно.

А навіщо цей «чорний лебідь» зіпсував Путіну аж два свята?!

Всім відомо, що Путін дуже любить відчувати себе переможцем. Не важливо, про що йдеться – нехай про злочини, як-от анексія Криму чи війна проти України. Потрібний просто привід, щоб усім розповісти, якій він сильний та непереможний. На тлі останніх заяв Путіна про розуміння свого перебування при владі як долі, стає очевидним: це вже комплекс месіанства і – не виключено, початок «медичної стадії» манії величі. Заради цього, Путін й провів усю цю операцію з поправками до Конституції РФ.

Спитаєте, до чого тут коронавірус? А до того, що пандемія, напряму загрожує головному політичному дійству на підтримку оформлення вічного правління Путіна – так званому «всенародному голосуванню» 22 квітня (у день 150-річнорго ювілею Леніна, до речі). Взагалі-то, само по собі це голосування взагалі не має жодного сенсу: зміни до Конституції не передбачають проведення якогось референдуму чи плебісциту. Але особисто Путіну потрібен сам факт всенародної підтримки подовження перебування його при владі – от для чого й заварена уся ця каша.

І тут – такий от облом, «чорний лебідь». Російська влада і так дуже кволо йде на будь-які заходи щодо впровадження карантину. Якщо порівняти із Україною чи Чехією, не говорячи вже про Італію чи Францію – це якась свідома бравада. При цьому про відміну голосування – ані слова, тільки припущення самого Путіна на зустрічі з «громадськістю» у окупованому Севастополі 18 березня – може й перенесемо, кудись «вправо» (що саме мається на увазі – теж загадка).

Темпи розповсюдження коронавірусу у Росії говорять саме про те, що переносити доведеться. Нічого іншого, окрім сліпої злоби, у Путіна це не викликає – відтак, і починають сипатися фейки про штучність та лабораторну природу вірусу, про його походження з США, або взагалі – це все видумки ворогів. На що розрахунок? А на те, що «дорогі росіяни» повірять цьому та почнеться з усіх боків волання підданих – не відміняйте голосування, усі згуртуємося навколо … Не вірите? Ви просто давно не дивилися російського ТБ… Чи може піти Путін на те, щоб не переносити голосування? Цілком, якщо уся оця інформаційна спецоперація про «нема ніякого коронавірусу» вдасться і цьому повірять люди «знизу». Те, що цинічність долає тут усі рівні «дна» - це зрозуміло, але й це ще не є межею.

Тому що за «перемогою» 22 квітня у розкладі Путіна стояла ще одна Перемога – не його, а та, що святкується 9 травня, та яку він собі вже давно присвоїв. В цей рік – на тлі 75-річного ювілею, Путін хотів спробувати продемонструвати заявку на лідерство, запросивши усіх світових колег на святкування – Макрона, Меркель, Трампа, Сі Цзиньпіна, Джонсона та інших – та спробувати домовитися про «нову Ялту» під соусом зустрічі постійних членів радбезу ООН. І якщо б це сталося – то це вже було б реальною, але дуже небезпечною для усього світу перемогою Путіна. Проте, спочатку Меркель та Джонсон відмовилися – і не через коронавірус, а тому що їм набридло слухати чергові КДБшні «розводки», а потім – і інші – через пандемію товариш Сі та Макрон, а Трамп – після падіння цін на нафту, теж скориставшись пандемією, як приводом для відмови. Ну і що це за свято для Путіна, коли ніхто не приїде? Та й сам парад, де Путін себе відчуватиме таким собі Сталіним (це знову до психіатра) – теж треба відміняти, швидкість поширення коронавірусу у самій Росії прямо говорить про це – і до 9 травня це все нікуди не зникне. Але – про це знову ані звука, і очевидно, що пробрязкати зброєю із натяком про «можем повторить!» куди актуальніше, аніж зберегти життя як молодих ще солдатів та офіцерів, так й поодиноких майже сторічних реальних ветеранів ВВВ. Відтак – фейки про «заколот американців» будуть тільки множитися.

І от тут як не згадати Барака Обаму? Це 44-й президент США, першим дуже влучно визначив психічний стиль Путіна, назвавши його людиною із комплексом двієчника на задній парті. Коли ти дурніший за усіх і виправлятися не хочеш бо нездатний, ти починаєш звинувачувати у власних невдачах усіх навколо – це «вони», розумні та успішні, винні у твоїх факапах, «вони» шкодять тобі навмисне. От так зараз у Путіна з коронавірусом: він переконав себе, що заразу цю йому спеціально підкинули і не хтось, а вороги, - американці! Ну. от вам і вся мораль, от вам і всі цінності.

Віктор Чопа, Київ