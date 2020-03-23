Україна чекає з-за кордону додаткові тести, засоби захисту та обладнання - Президент

Українська влада працює над постачанням цього тижня додаткових тест-систем полімеразної ланцюгової реакції, респіраторів, масок, експрес-тестів та апаратів штучної вентиляції легень з Китаю, Південної Кореї та інших держав.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Триває активна та безперервна робота для того, щоб на цьому тижні з Китаю, Південної Кореї та багатьох інших країн до нас прибули додаткові тест-системи ПЛР, респіратори, маски, швидкі тести та апарати штучної вентиляції легень", - сказав він.

Президент нагадав, що сьогодні вночі у "Борисполі" приземлився літак з Китаю, який доправив в Україну тест-системи ПЛР, експрес-тести, апарати ШВЛ, маски, захисні костюми та ще багато чого необхідного.

За його словами, це тільки перша партія того, що потрібно Україні.

Зеленський запевнив, що доправлений з Китаю вантаж буде розподілений по всіх регіонах, де надійде до лікарень, лабораторій, аптек, поліцейських, прикордонників та військових.