Глобальний план ООН протистояння пандемії може врахувати потреби України

Україна докладає зусиль, щоби Глобальний план гуманітарного реагування для боротьби з Covid-19, який буде презентований у середу, 25 березня, врахував потреби українського населення в протистоянні поширення недуги.

Про це йдеться в заяві Постійного представництва України (ППУ) при ООН, поширеній на офіційній Facebook-сторінці.

"Презентація плану відбудеться в середу, 25 березня, о 10.00 годині за нью-йоркським часом. Працюємо над тим, щоб у глобальному плані були враховані потреби України", - зауважили в Місії.

Повідомляється, що паралельно під егідою ООН створюється міжнародний фінансовий фонд, який надаватиме підтримку державам з метою протидії коронавірусу та мінімізації негативних довготермінових наслідків.

Читайте також: ООН планує створити фонд для боротьби з коронавірусом

Фонд орієнтуватиметься здебільшого на допомогу країнам, що розвиваються, а також тим, що мають недостатньо потужні системи охорони здоров’я для відповіді на кризу. Крім цього, він має допомогти подолати довгострокові наслідки, пов’язані з пандемією коронавірусу.

За останніми даними, загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.

В Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.