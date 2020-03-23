Глобальний план ООН протистояння пандемії може врахувати потреби України
Про це йдеться в заяві Постійного представництва України (ППУ) при ООН, поширеній на офіційній Facebook-сторінці.
"Презентація плану відбудеться в середу, 25 березня, о 10.00 годині за нью-йоркським часом. Працюємо над тим, щоб у глобальному плані були враховані потреби України", - зауважили в Місії.
Повідомляється, що паралельно під егідою ООН створюється міжнародний фінансовий фонд, який надаватиме підтримку державам з метою протидії коронавірусу та мінімізації негативних довготермінових наслідків.
Фонд орієнтуватиметься здебільшого на допомогу країнам, що розвиваються, а також тим, що мають недостатньо потужні системи охорони здоров’я для відповіді на кризу. Крім цього, він має допомогти подолати довгострокові наслідки, пов’язані з пандемією коронавірусу.
За останніми даними, загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.
В Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.