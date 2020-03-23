Офис генпрокурора создал штаб для предотвращения коронавируса

Офис генерального прокурора создал координационный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в органах прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В Офисе генерального прокурора создан координационный штаб с целью осуществления контроля за проведением мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции (Covid-19). Такое решение было принято по результатам совещания у генерального прокурора Ирины Венедиктовой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задачей штаба является обеспечение координации профилактических и противоэпидемических мероприятий в органах прокуратуры. Штаб также будет оптимизировать работу Офиса генпрокурора, региональных и местных прокуратур в условиях карантина.

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Как сообщал Укринформ, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учебные заведения, а также заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков, приостановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

В настоящее время в Украине подтверждено 73 случая инфицирования коронавирусом, три из них летальные.