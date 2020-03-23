Офіс генпрокурора створив штаб для запобігання коронавірусу

Офіс генерального прокурора створив координаційний штаб для запобігання поширенню коронавірусної інфекції в органах прокуратури.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"В Офісі генерального прокурора створено координаційний штаб з метою здійснення контролю за проведенням заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19). Таке рішення було прийнято за результатами наради у генерального прокурора Ірини Венедіктової", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завданням штабу є забезпечення координації профілактичних та протиепідемічних заходів в органах прокуратури. Штаб також оптимізуватиме роботу Офісу генпрокурора, регіональних та місцевих прокуратур в умовах карантину.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

На цей час в Україні підтверджено 73 випадки інфікування коронавірусом, три з них летальні.