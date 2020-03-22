Зеленський провів телефонну розмову з очільницею МВФ Георгієвою

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою щодо співпраці України з МВФ.

Про це інформує сайт глави держави.

"Сторони обговорили фінансово-економічну ситуацію в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу. Володимир Зеленський поінформував очільницю Міжнародного валютного фонду про стан справ у нашій країні та заходи, вжиті для запобігання поширенню COVID-19", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, співрозмовники обговорили розширення програми співпраці України з МВФ для підтримки подальших реформ у нашій країні та подолання викликів, що стоять перед українською економікою у зв’язку з поширенням коронавірусу, а також кроки до імплементації цієї програми.

"Ми обговорили збільшення суми підтримки України з боку Фонду в час великих викликів для економіки, пов’язаних зі світовою пандемією. Україна свідома, що сьогодні потрібно діяти активно та швидко, щоб мінімізувати негативний вплив пандемії та пов’язаних з нею обмежень на економіку й добробут громадян", – наголосив Володимир Зеленський.

Зі свого боку, директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у Twitter назвала розмову "дуже конструктивною".

"Провела сьогодні дуже конструктивну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, висловила нашу підтримку Україні в той час як країна протистоїть величезним викликам, спричиненим COVID-19", - написала глава МВФ.

I had a very constructive conversation with #Ukraine’s President @ZelenskyyUa today, and expressed our support for Ukraine as the country confronts the tremendous challenges caused by COVID-19 — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) March 22, 2020

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українська сторона готує звернення до МВФ стосовно надання фінансової підтримки для подолання наслідків пандемії коронавірусу.