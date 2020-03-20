Порошенко проти надзвичайного стану і за негайне поновлення співпраці з МВФ

Надзвичайний стан навряд чи зупинить вірус, а економіку знищить остаточно.

Про це заявив п'ятий Президент України, лідер партії "Євросолідарность" Петро Порошенко у своєму телезверненні.

Він звернувся до владної монобільшості з приводу методів боротьби з епідемією коронавірусу в Україні, зокрема, запровадження надзвичайного стану, який, на його думку, суттєво вплине на економіку.

«Надзвичайний стан – це комендантська година, цензура, продовольчі картки. Навряд чи це вже зупинить вірус, а от економіку точно покладе остаточно», - наголосив Порошенко.

При цьому він зазначив, що Україні дуже важливо зберегти співпрацю з МВФ, умови якого зараз не є обтяжливими для українців. «Україні життєво важливо негайно відновити співпрацю з МВФ. Ця фінансова киснева подушка дасть запас міцності. І Фонд не висуває нині жодних обтяжливих умов для українців», - вважає Порошенко.

На його думку, умови Фонду стосуються лише двох осіб – "президента і його давнього бізнес-партнера", маючи на увазі неповернення Приват-банку його колишнім власникам, в «кишенях яких тут же осядуть кошти колишніх акціонерів Привату».

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Також лідер "Євросолідарності" закликав владу утримуватися від ухвалення сумнівних рішень, які викликають напругу у суспільстві. «На кшталт ідеї підживити дніпровською водою російські військові бази в Криму або протоколу про легітимізацію російської окупаційної влади на Донбасі. Чи не з тим наміром пов’язують той поспіх, з яким влада планує надзвичайний стан та ще й з порушенням конституційної процедури його запровадження», - наголосив Порошенко, закликавши до «мораторію на внутрішньополітичну боротьбу» до подолання вірусу.

Станом на 20:00 20 березня в Україні підтверджено 29 випадків Covid-19. Один новий випадок зафіксовано в Івано-Франківській області, один - у Харківській, один - у Львівській. Наразі зафіксовано 3 летальні випадки від Covid-19.

Фото: eurosolidarity.org