Порошенко проти надзвичайного стану і за негайне поновлення співпраці з МВФ
Про це заявив п'ятий Президент України, лідер партії "Євросолідарность" Петро Порошенко у своєму телезверненні.
Він звернувся до владної монобільшості з приводу методів боротьби з епідемією коронавірусу в Україні, зокрема, запровадження надзвичайного стану, який, на його думку, суттєво вплине на економіку.
«Надзвичайний стан – це комендантська година, цензура, продовольчі картки. Навряд чи це вже зупинить вірус, а от економіку точно покладе остаточно», - наголосив Порошенко.
Також лідер "Євросолідарності" закликав владу утримуватися від ухвалення сумнівних рішень, які викликають напругу у суспільстві. «На кшталт ідеї підживити дніпровською водою російські військові бази в Криму або протоколу про легітимізацію російської окупаційної влади на Донбасі. Чи не з тим наміром пов’язують той поспіх, з яким влада планує надзвичайний стан та ще й з порушенням конституційної процедури його запровадження», - наголосив Порошенко, закликавши до «мораторію на внутрішньополітичну боротьбу» до подолання вірусу.
Станом на 20:00 20 березня в Україні підтверджено 29 випадків Covid-19. Один новий випадок зафіксовано в Івано-Франківській області, один - у Харківській, один - у Львівській. Наразі зафіксовано 3 летальні випадки від Covid-19.
Фото: eurosolidarity.org