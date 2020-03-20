Уряд у суботу може запровадити режим надзвичайної ситуації в інших регіонах - Шмигаль

Кабінет міністрів у суботу, 21 березня, може запровадити режим надзвичайної ситуації в інших регіонах, зважаючи на збільшення випадків виявлення коронавірусу в Україні.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час відеовключення в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі Україна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми сьогодні ухвалили декілька важливих рішень - це введення режиму надзвичайної ситуації ще в трьох регіонах України. Загалом в шести вже запроваджено. Очевидно, завтра прийдеться запровадити ще, тому що сьогодні Львів і Харків долучились, на жаль, до сумної статистики", - сказав Шмигаль.

Він також висловив співчуття родинам українців, які померли від коронавірусу і запевнив, що уряд мобілізує усі ресурси для протидії поширенню хвороби в Україні.

"Коронавірус - реальна загроза, захворіти може кожен... Ми сьогодні мобілізуємо всі можливі ресурси - і уряду, і бізнесу, і простих громадян. Уряд працює практично цілодобово - зараз уряд працює, завтра працює, в неділю працює".

Як повідомлялося 20 березня, Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації у Дніпропетровській, Івано-Франківській областях та місті Києві.

Також раніше уряд запровадив надзвичайну ситуацію у Київській, Чернівецькій та Житомирській областях.

Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.