Уряд виділив майже 40 мільйонів на протидію коронавірусу та повернення українців

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду держбюджету 39, 839 млн грн на протидію коронавірусу та повернення українців.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Уряд сьогодні на позачерговому засіданні виділив кошти з резервного фонду державного бюджету на здійснення ряду заходів щодо протидії поширенню захворювання Covid-19 на території України та повернення українців з Італійської Республіки", - написав Шмигаль.

Він уточнив, що Міністерству охорони здоров'я виділено 35,6 млн грн, Міністерству юстиції (для Державної кримінально-виконавчої служби) - 3,6 млн грн для забезпечення засобами індивідуального захисту працівників, задіяних у здійсненні протиепідемічних заходів.

Також уряд виділив з резервного фонду держбюджету 639 тис. грн Міністерству інфраструктури для відшкодування витрат, пов'язаних із здійсненням невідкладної евакуації громадян України та членів їх сімей із зони поширення коронавірусу в Італійській Республіці.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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Станом на 20.00 20 березня в Україні підтверджено 29 випадків Covid-19.

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