Шмигаль зібрав позачергове засідання уряду

Уряд зібрався на технічне позачергове засідання для обговорення важливих рішень.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"На порядку денному питання, пов'язані з протидією поширенню коронавірусної інфекції на території України", - написав він.

Зокрема, за словами Шмигаля, це введення надзвичайної ситуації ще в трьох регіонах - Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, а також спрощення процедури ввезення в Україну необхідних лікарських засобів.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.