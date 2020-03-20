Конституційний Суд отримав подання депутатів щодо закону про середню освіту

До Конституційного суду надійшло подання 56 народних депутатів щодо конституційності окремих положень закону України «Про повну загальну середню освіту», який набув чинності 17 березня.

Про це інформує пресслужба КС.

"До Конституційного суду України 19 березня надійшло конституційне подання 56 народних депутатів щодо відповідності Конституції окремих положень закону «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року № 463-ІХ", - йдеться у повідомленні.

Автори подання, зокрема, оскаржують ст. 5 закону, яка передбачає навчання у закладах середньої освіти українською мовою або офіційними мовами Європейського Союзу.

Ініціатори подання вважають, що статтею 5 закону "дискримінаційно встановлюються переваги навчання за мовними ознаками та етнічним походженням".

Депутати, зокрема, вказують, що в Україні проживають нацменшини росіян, білорусів, молдаван, кримських татар і євреїв, мови яких не є офіційними у ЄС, а тому, відповідно закону, діти представників цих нацменшин середню освіту мають здобувати українською мовою. Це, на думку авторів подання, ставить їх у нерівні умови у порівнянні з представниками народів, мови яких є офіційними у ЄС.

Подання направили до КС депутати від ОПЗЖ Василь Німченко, Нестор Шуфрич, Віктор Медведчук, Юрій Бойко, Сергій Льовочкін та інші.

Як повідомлялося, Верховна Рада 16 січня ухвалила закон "Про повну загальну середню освіту". 17 березня він набув чинності.

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Закон урегульовує питання доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти, зокрема: доступності для осіб з особливими освітніми потребами, а також територіальної доступності закладів загальної середньої освіти, обов’язку органів влади забезпечувати відповідну доступність; забезпечення якості повної загальної середньої освіти та забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти; мови освіти в закладах загальної середньої освіти сертифікації педагогічних працівників ресурсного (інформаційного, науково-методичного, матеріально-технічного) забезпечення закладів; засад здійснення інституційного аудиту; самоврядування в закладі освіти, зокрема учнівського та батьківського; прав та обов’язків учасників освітнього процесу; розмежування повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері загальної середньої освіти тощо.

Законом визначається, що мовою освіти є державна мова, а також урегульовується питання навчання мовами корінних народів та національних меншин.

Серед іншого, закон затверджує обов’язкову Державну підсумкову атестацію (ДПА) за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти й науки, крім випадків, визначених законодавством.