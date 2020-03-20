Кулеба: Якщо Мінська група й проведе засідання, то лише онлайн

Засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську можливе лише у режимі відеоконференції.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Які переговори? Ви що?! Усі переговори згорнуті фізично. Я вчора розмовляв зі своїм колегою міністром закордонних справ Угорщини, і ми домовилися, що заплановане на 26 березня засідання двосторонньої міжурядової комісії ми проведемо в режимі телеконференції у ту ж дату, тому що життя не зупиняється, потрібно працювати, потрібно рухатися вперед. Щодо «Мінська» теж опрацьовується питання відеоконференції. Зараз усі відрядження масово скасовуються. Я взагалі в МЗС заборонив усі закордонні відрядження», – сказав Кулеба.

Водночас він додав, що навіть "якщо засідання ТКГ відбудеться, то у режимі відеоконференції".

Читайте також: Заплановану відеоконференцію Кулеби і Мааса перенесли

Як повідомлялося, раніше планувалося, що наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться 25 березня.