Кулеба: Якщо Мінська група й проведе засідання, то лише онлайн
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.
«Які переговори? Ви що?! Усі переговори згорнуті фізично. Я вчора розмовляв зі своїм колегою міністром закордонних справ Угорщини, і ми домовилися, що заплановане на 26 березня засідання двосторонньої міжурядової комісії ми проведемо в режимі телеконференції у ту ж дату, тому що життя не зупиняється, потрібно працювати, потрібно рухатися вперед. Щодо «Мінська» теж опрацьовується питання відеоконференції. Зараз усі відрядження масово скасовуються. Я взагалі в МЗС заборонив усі закордонні відрядження», – сказав Кулеба.
Водночас він додав, що навіть "якщо засідання ТКГ відбудеться, то у режимі відеоконференції".
Як повідомлялося, раніше планувалося, що наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться 25 березня.