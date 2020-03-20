Депутат від "Голосу", який контактував з Шаховим, зробив тест на коронавірус

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин, який перебуває на самоізоляції після контакту з хворим на Covid-19 членом депутатської групи "Довіра" Сергієм Шаховим, зробив тест на коронавірус.

Про це Юрчишин повідомив у Facebook.

"За рекомендаціями сімейного лікаря, а точніше реєстратури, Ольги Стефанишиної з "Голос" та Олександра Лінчевського з команди Уляни Супрун з'їздив і здав ПЛР-тест до амбулаторії Верховної Ради України. Там тестів дуже мало, тому роблять лише тим у кого симптоми, або хто був у контакті. Це той тест, який дає більш гарантовані показники, а не експрес-тест, який фіксує вірус лише в активній фазі", - зазначив Ярослав Юрчишин.

Депутат уточнив, що результат тесту матиме через 4-5 днів.

"ПЛР-тестів в Україні дуже мало, тому рекомендую своїм колегам які почуваються здоровими та не були в контакті з Шаховим не зловживати, а просто самоізолюватися. Бо дуже важливо виявляти саме носіїв, а не витрачати тести впусту", - написав Юрчишин.

Він також подякував керівництву ВР за організацію тестування і закликав без нагальної потреби не збирати депутатів.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат Сергій Шахов (член депутатської групи "Довіра") заявив, що отримав позитивний тест на коронавірус, але почувається добре. Інформацію про те, що у народного депутата Covid-19, підтвердило Міністерство охорони здоров'я. Також Сергій Шахов підтвердив, що захворіла його дружина.

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Народні депутати від фракції "Голос", які контактували з Шаховим, заявили, що переходять в самоізоляцію.

Станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки. За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 летальні, 86 031 особа одужала.