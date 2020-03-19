"Голос" створює свій антикризовий штаб для боротьби з коронавірусом

Депутатська фракція політичної партії "Голос" створює віртуальний антикризовий штаб для допомоги уряду та оцінки його дій у боротьбі з поширенням коронавірусу.

Про це журналістам розповів прессекретар "Голосу" Ярема Дух, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми створюємо антикризовий штаб "Голос розуму": допомагаємо уряду, оцінюємо його дії, роз’яснюємо хто і що може зробити. До штабу входять усі депутати фракції "Голосу", наш аналітичний центр та експерти, яких ми залучатимемо до роботи над конкретними питаннями", - зазначив Дух.

Керівниками антикризового штабу стали голова партії «Голос», народна депутатка Кіра Рудик та народна депутатка Ольга Стефанишина.

За словами речника політсили, цей штаб є віртуальним.

"Усі ми дотримуємось правил карантину. Але всі ми працюємо над тим, щоб коронавірус завдав менше шкоди", - уточнив він.

Ярема Дух додав, що частиною роботи штабу буде ініціатива #Дієморазом: в її рамках об’єднуються підприємці, які можуть допомогти вже сьогодні. Лідер «Голосу» Святослав Вакарчук виділив 1 мільйон гривень на необхідне обладнання в лікарнях, депутат Ярослав Рущишин зорганізував підприємців, щоб допомагати з постачанням засобів індивідуального захисту в лікарні, голова партії «Голос» Кіра Рудик ініціювала проєкт, учасники якого допомагають підвозити медиків у лікарні.

Як повідомляв Укрінформ, наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.

Усього, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.