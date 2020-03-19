Кабмін призначив заступника міністру фінансів

Кабінет міністрів призначив на посаду заступника міністра фінансів Олега Мельника, який координуватиме напрямки фінансування оборони, правоохоронних органів і державної безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"18 березня 2020 року за поданням міністра фінансів Ігоря Уманського Кабінет міністрів призначив на посаду заступника міністра фінансів Олега Мельника", - йдеться у повідомленні.

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Новий заступник міністра координуватиме напрямки фінансування оборони, правоохоронних органів і державної безпеки, виробничої сфери, промисловості, паливно-енергетичного комплексу та майнових відносин.

Мельник закінчив Київський державний економічний університет, має ступінь спеціаліста за спеціальністю «Економічне і соціальне планування». Має понад 18 років стажу роботи на державній службі.