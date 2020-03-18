Санкції проти РФ є відповіддю на порушення принципів міжнародного права – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що санкції проти Російської Федерації є відповіддю міжнародної спільноти на порушення Росією принципів міжнародного права.

Про це ідеться у відповіді речниці МЗС Катерини Зленко на запитання щодо заяви голови комітету Ради федерації РФ Костянтина Косачова стосовно зняття санкцій у зв’язку з коронавірусом, опублікованій на сайті МЗС.

"Нещодавні маніпуляційні пропозиції російського чиновника Косачова «скасувати санкції у зв’язку з коронавірусом» яскраво підтверджують, що чинні економічні обмеження проти Росії у зв’язку з агресією проти України відчутно впливають на російську економіку, попри постійні заперечення Кремля. Вкотре наголошуємо, що санкції проти РФ є відповіддю міжнародної спільноти на кричущі порушення Росією принципів міжнародного права – недоторканності міжнародно визнаних кордонів, поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав і, насамперед, триваючу агресію Росії проти України", - ідеться у відповіді.

Наголошується, що санкції є ключовим інструментом приборкання держави-агресора, яка і далі не демонструє бажання повернутися у русло міжнародного права.

"Ми впевнені, що Росія має ефективний і швидкий шлях позбутися міжнародного санкційного тиску – це припинити агресію проти України, припинити окупацію українських земель, виплатити компенсацію за завдану шкоду", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, "світ дійсно повинен об’єднатися у боротьбі з коронавірусом, проте така боротьба не має бути приводом для ігнорування або безкарності триваючої агресії Росії проти України".

Як повідомили ЗМІ, голова комітету Ради федерації РФ з міжнародних справ Костянтин Косачев заявив, що міжнародна спільнота має скасувати усі взаємні санкції у зв’язку з коронавірусом, падінням цін на нафту та загрозою глобальної економічної кризи.