Зеленський змінив голів двох РДА на Харківщині та Рівненщині

Зеленський змінив голів двох РДА на Харківщині та Рівненщині

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський змінив голів Нововодолазької районної державної адміністрації на Харківщині та Зарічненської РДА на Рівненщині.

Відповідні розпорядження №174/2020-рп - №176/2020-рп опубліковані на сайті глави держави.

Згідно з розпорядженням №174/2020-рп звільнено Романа Мерзлікіна з посади голови Нововодолазької РДА Харківської області "у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України". Водночас іншим розпорядженням №176/2020-рп Президент призначив головою цієї райдержадміністрації Андрія Андрєєва.

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Крім того, глава держави призначив Віктора Кушнерука головою Зарічненської РДА Рівненської області (розпорядження №175/2020-рп).

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