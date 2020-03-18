Зеленський змінив голів двох РДА на Харківщині та Рівненщині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський змінив голів Нововодолазької районної державної адміністрації на Харківщині та Зарічненської РДА на Рівненщині.
Відповідні розпорядження №174/2020-рп - №176/2020-рп опубліковані на сайті глави держави.
Згідно з розпорядженням №174/2020-рп звільнено Романа Мерзлікіна з посади голови Нововодолазької РДА Харківської області "у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України". Водночас іншим розпорядженням №176/2020-рп Президент призначив головою цієї райдержадміністрації Андрія Андрєєва.
Крім того, глава держави призначив Віктора Кушнерука головою Зарічненської РДА Рівненської області (розпорядження №175/2020-рп).