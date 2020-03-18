Гуманітарний комітет Ради не ухвалив сьогодні жодного рішення

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики переніс ухвалення рішень щодо питань, які були на порядку денному засідання 18 березня.

Про це в коментарі Укрінформу сказала заступник голови комітету Євгенія Кравчук (фракція «Слуга народу»).

«Сьогодні не було ухвалено жодного рішення. Ми відклали ухвалення рішень щодо питань, які були включені в порядок денний засідання комітету», – сказав Кравчук.

Так, згідно з порядок денним засідання 18 березня, передбачалися заслуховування доповіді т. в. о. міністра культури, молоді та спорту України Світлани Фоменко про ситуацію щодо функціонування Київської студії хронікально-документальних фільмів «Укркінохроніка» та ДП «Національна кінематека України», звіту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2019 рік і звіту про проблеми інституційної реформи регіонального інформаційного мовлення Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» в контексті інформаційної безпеки України.

Як повідомляв Укрінформ, 18 березня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики відклав ухвалення рішення стосовно законопроекту №2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти» на наступне засідання задля проведення додаткових консультацій. Його автором є член член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція «Слуга народу»). Документ зареєстровано в парламенті 31 жовтня 2019 року.

Цей законопроєкт передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5−11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також бюджетний комітет Ради і освітянська спільнота.