Засідання Кабміну

Кабмін планує змінити перелік стратегічних об'єктів і ухвалити рішення щодо карантину

Згідно з пояснювальною запискою, до проєкту розпорядження "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" передбачається спрямування 70 млн грн на забезпечення МВС (ДСНС, апарату МВС, Нацполіції, Нацгвардії, адміністрації Держприкордонслужби) засобами індивідуального захисту для проведення протиепідемічних заходів з метою протидії поширенню коронавірусу 2019-nCov в Україні.

Урядовці також розглянуть проєкти постанов щодо внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва, та про внесення змін до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.