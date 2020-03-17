"Євросолідарність" закликає переглянути рішення про закриття метро

Партія "Європейська солідарність" закликає Президента Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міського голову Києва Віталія Кличка переглянути рішення щодо закриття метрополітену у столиці.

Заяву політсили оприлюдено на її сайті.

"Якщо в Києві зупиниться метро, як медики, працівники критичної інфраструктури та виробництв зможуть діставатися робочих місць? Усвідомлюємо, що метрополітен – це велике скупчення людей, але його закриття призведе до повного колапсу наземної транспортної інфраструктури столиці і створюватиме ще більше скупчення громадян в маршрутках, тролейбусах, а отже – нові ризики поширення хвороби", - наголошують у "ЄС".

Як ідеться у заяві, в партії підтримують низку превентивних заходів влади щодо протидії епідемії короновірусу, й голосували за відповідні законопроєкти на позачерговій сесії Верховної Ради. Однак такі заходи, підкреслили у "ЄС", мають бути обдуманими, системними та супроводжуватися чіткими поясненням цих дій, чого не було зроблено у випадку київським метро. Зокрема, не було усвідомленої відповіді, які наслідки для інфраструктури столиці і життєдіяльності країни матиме цей крок, заявили у політсилі.

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"Ми цілком поділяємо жорсткі заходи щодо запровадження карантину і самоізоляції громадян, при цьому ще раз звертаємо увагу команди Зеленського, що метро продовжує працювати в усіх європейських країнах, що потерпають від пандемії",– заявляють у партії.

Там зауважують, що в європейських столицях у метро роздають захисні маски, діють правила дезінфекції, жорсткі обмеження пасажирів (пересуваються тільки ті громадяни, які змушені працювати не дистанційно, зокрема, й лікарі), дотримується дистанція між громадянами.

"Звертаємося до команди Зеленського із закликом переглянути рішення про закриття метро і впровадити лише адекватні зміни в його роботі на час карантину, впровадити санітарні дезинфікуючі заходи, інший регламент, який в ці дні застосовують в інших європейських столицях", - йдеться у заяві.

У партії також запевняють, що готові до спільної конструктивної співпраці з владою і демократичними політичними силами для протидії коронавірусу.

"Ми готові делегувати депутатів нашої фракції до антикризового штабу, створеного в уряді, залучити наш професійний і фаховий потенціал для напрацювання реалістичних кроків подолання кризи", - зазначають у "Євросолідарності".

Як повідомлялося, 17 березня з 23-й годині київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо, робота метро буде зупинена до 3 квітня. Також у зв'язку з пандемією коронавірусу харківське метро припиняє роботу о 20 год, а метрополітен Дніпра – з 15 години.