Президент підписав указ про призначення Венедіктової генпрокурором

Президент Володимир Зеленський призначив Ірину Венедіктову генеральним прокурором.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

"Призначити Венедіктову Iрину Валентинівну генеральним прокурором", - зазначається в документі.

Раніше у вівторок Верховна Рада дала згоду на призначення Ірини Венедіктової генпрокурором.

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що тягне за собою його відставку.