Президент підписав указ про призначення Венедіктової генпрокурором

Президент підписав указ про призначення Венедіктової генпрокурором

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Ірину Венедіктову генеральним прокурором.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

"Призначити Венедіктову Iрину Валентинівну генеральним прокурором", - зазначається в документі.

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Раніше у вівторок Верховна Рада дала згоду на призначення Ірини Венедіктової генпрокурором.

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що тягне за собою його відставку.

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