Президент підписав указ про призначення Венедіктової генпрокурором
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Ірину Венедіктову генеральним прокурором.
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.
"Призначити Венедіктову Iрину Валентинівну генеральним прокурором", - зазначається в документі.
Раніше у вівторок Верховна Рада дала згоду на призначення Ірини Венедіктової генпрокурором.
Як повідомляв Укрінформ, 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що тягне за собою його відставку.