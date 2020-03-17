У “Слузі народу” не виключають іще кількох позачергових засідань Ради

У парламентських комітетах продовжується робота з розробки законопроєктів для протидії коронавірусу, для їх ухвалення можуть бути скликані позачергові засідання Верховної Ради.

Про це повідомив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу у Верховній Раді у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми просимо депутатів нашої фракції залишатися в Києві, нікуди не їздити по Україні, знов-таки, і через обмеження, які запропонував уряд, і для того, щоб бути готовими в будь-який момент зібратися на позачергове засідання для ухвалення додаткових законів щодо боротьби з епідемією та усуненням її наслідків. Такі закони зараз продовжують розроблюватися в різних комітетах, перш за все, це, звичайно, медичний комітет та економічні комітети, які працюють над ще глибшим дослідженням ситуації по впливу результатів цієї пандемії на українську економіку, на світову економіку і найближчим часом запропонують пакет ще додатково економічних законів, пов'язаних із зниженням можливостей вартості ресурсів так званих, тобто з кредитуванням певних галузей і так далі – те, про що теж Президент казав у своїй вчорашній промові", - розповів Корнієнко.

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Він нагадав, що Президент у своєму зверненні 16 березня наголосив, що Верховна Рада не може наразі дозволити піти на карантин. Тому, за словами Корнієнка, було ухвалено рішення парламенту працювати в режимі роботи комітетів до 3 квітня.