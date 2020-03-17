Офіс генпрокурора бере під контроль справи про правопорушення щодо журналістів

Робоча група в Офісі генпрокурора проаналізує кримінальні справи за фактом правопорушень щодо журналістів.

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Підвищення ефективності досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених стосовно журналістів, є пріоритетним для Офісу генерального прокурора. Відтак, у відомстві створено робочу групу, яка займатиметься аналізом стану нагляду за додержанням законів у таких провадженнях, в першу чергу, завдяки узгодженню взаємодії між структурними підрозділами Офісу генерального прокурора та регіональними (обласними) прокуратурами. Відповідний наказ підписав виконувач обов’язків генерального прокурора Віктор Чумак", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що робоча група узагальнить інформацію щодо протидії кримінальним правопорушенням, вчиненим стосовно журналістів, зокрема про хід і результати досудового розслідування та судового розгляду у провадженнях зазначеної категорії, процесуальне керівництво і підтримання публічного обвинувачення в яких здійснюють прокурори Офісу генпрокурора.

Окрім того, робоча група ініціюватиме підвищення ефективності досудового розслідування у цих справах.