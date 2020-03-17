Петрашко склав присягу члена Кабміну
Укрінформ
Новопризначений міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко склав присягу члена Кабінету міністрів.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітав Ігоря Петрашка з призначенням і побажав успіхів на новій посаді.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також привітав Петрашка.
«Він допоможе нам рухатись уперед, у тому числі напередодні економічної кризи. Вітаємо в команді», - написав Шмигаль у Тelegram.
Він зазначив, що Петрашко має понад 20 років роботи у сфері економіки та менеджменту і є одним із кращих економістів в Україні.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 17 березня призначила Ігоря Петрашка на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.