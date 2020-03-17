Разумков закрив позачергову Раду

Голова Верховної ради Дмитро Разумков закрив позачергове пленарне засідання парламенту 17 березня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Порядок денний позачергового пленарного засідання вичерпаний – я ще раз усім дякую та оголошую його закритим», – сказав Разумков.

Участь у засіданні брав Президент Володимир Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, на засіданні було ухвалено постанови про надання згоди на призначення Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора та про призначення Ігоря Петрашка на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.