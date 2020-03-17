Чумак подав заяву на звільнення з посади заступника генпрокурора

Заступник генерального прокурора Віктор Чумак подав заяву на звільнення.

Про це він написав у Facebook.

"Прошу звільнити мене з посади заступника Генпрокурора та з органів прокуратури", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, 17 березня ВР надала згоду Президентові на призначення Ірини Венедіктової на посаду генпрокурора.

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27 грудня 2019 року глава держави звільнив Романа Трубу з посади і призначив т.в.о. керівника ДБР Ірину Венедіктову.

До цього Венедіктова була народним депутатом, членом фракції партії "Слуга народу" та очолювала Комітет ВР з питань правової політики. На позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року вона балотувалася під №3 в списку «Слуги народу».

5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що тягне за собою його відставку.