Кадрові питання: у Раді сьогодні відбудеться ще одне позачергове засідання

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Розпорядження «Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання» на вимогу Президента, яке розпочнеться 17 березня о 10 годині.

Про це повідомляється на сайті парламенту ще на одне позачергове засідання.

"Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 10 годину 17 березня 2020 року", - йдеться у розпорядженні.

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Згідно з документом, на засіданні будуть розглянуті проєкт постанови Верховної Ради про надання згоди на призначення Президентом України Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора та проєкт Постанови Верховної Ради про призначення Ігоря Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

"Сьогодні – позачергове засідання, яке скликане Погоджувальною радою, зараз відбувається. Після цього відбудеться позачергове засідання, яке ініціював Президент держави. На ньому будуть розглядатися два питання. Перше питання – про призначення міністра економічного розвитку, друге питання – призначення генерального прокурора", - сказав Разумков.

Спікер попросив Комітет з питань економічного розвитку та Комітет з питань правоохоронної діяльності зібратися та розглянути ці питання на своїх засіданнях.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 17 березня відкрив позачергове засідання парламенту, скликане задля ухвалення рішень щодо запобігання поширенню коронавірусу (Covid-19).