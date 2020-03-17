Рада сьогодні збереться на позачергове засідання

Сьогодні, 17 березня о 8 годині, розпочнеться позачергове засідання Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На засіданні будуть розглянуті такі питання: проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)" (реєстр. № 3219); проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я" №2538 (друге читання); проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету" №2539 (друге читання); проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)" №3220.

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Крім того, на позачерговому засіданні будуть розглянуті проєкт постанови Верховної Ради "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні" (реєстр. № 3218) та проєкт Постанови "Про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання"(реєстр. № 3224).

Як повідомляв Укрінформ, Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу і в цілому законопроєкт №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)".