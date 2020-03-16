Кулеба: Уряд ухвалює важкі, але необхідні рішення для стримування коронавірусу

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок розглядає питання протидії поширенню коронавірусу.

Про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Уряд прямо в ці хвилини ухвалює важкі, але необхідні рішення для стримування вірусу. Зараз від кожного в країні потрібні витримка, відсутність паніки та турбота про своє здоров’я і здоров’я людей довкола", - написав глава МЗС.

За його словами, те, що людям здається суворим сьогодні, "завтра буде абсолютно недостатньою відповіддю на загрозу. І ви запитуватиме, чого це не було зроблено раніше".

Міністр зазначив, що по всій Європі ситуація погіршується навіть не щодня, а щогодини. Світ вийде з цієї кризи іншим, це вже очевидно, наголосив Кулеба.

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Як повідомляв Укрінформ, Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.