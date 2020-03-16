Реформи, інвестиції та освіта: ЄС відзначає прогрес у відносинах з Україною

Європейська служба зовнішніх дій оприлюднила дані щодо прогресу, досягнутого за останні кілька років з Україною, Грузією і Молдовою, які входять до "Східного партнерства" та мають угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Відповідні інформаційні дайджести та інфографіку можна знайти на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Україна є пріоритетним партнером для Європейського Союзу. ЄС підтримує Україну у зусиллях з розбудови стабільного, заможного та демократичного майбутнього для її громадян, та залишається непохитним у підтримці незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України", - йдеться у документі.

Як зазначається у преамбулі документа, Угода про асоціацію, включаючи поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі, яка була підписана у 2014 році, є головним інструментом для зближення між ЄС і Україною, для розвитку глибших політичних і економічних зав’язків на основі поваги до спільних цінностей.

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За оцінкою ЄС, Україна продовжує амбітну програму реформ, спрямованих на прискорення економічного зростання та на підвищення рівня життя для її громадян. Пріоритетні перетворення включають боротьбу проти корупції, судову реформу, конституційну та виборчу реформи, покращення бізнес-клімату та енергоефективності, а також реформування органів державного управління та децентралізацію.

З 2014 року ЄС та європейські фінансові інституції мобілізували понад 15 мільярдів євро у грантах і кредитах для підтримки процесу реформ в Україні, при цьому надання такої допомоги є чітко обумовленим продовженням досягнутого прогресу.

У сфері економіки, завдяки двосторонній Угоді про асоціацію та ЗВТ, яка набула чинності у 2016 році, Євросоюз став найбільшим партнером України у сфері торгівлі, на якого припадає 42% всіх торговельних операцій країни. Обсяг взаємної торгівлі у 2019 році сягнув 44,6 мільярда євро. Ще один показовий факт – з 2014 року Євросоюз інвестував 205 мільйонів євро у розвиток транспортної та муніципальної інфраструктури в Україні, а також у підвищення її енергоефективності.

Помітним внесок ЄС є і у сфері соціального розвитку України. З моменту введення для громадян України безвізового режиму для короткотермінових поїздок до ЄС від 11 червня 2017 року такою можливістю скористалися майже 3 мільйони українців.

Крім того, Україна є найбільшою серед країн "Східного партнерства" державою за кількістю студентів, які беруть участь у програмі Erasmus+. Перевагами цієї освітньої програми ЄС скористалися 9000 українців та близько 4000 тисяч європейців, які взяли участь у студентських та академічних обмінах. Професійні, культурні контакти, обміни молоддю та діячами культури здійснювалися в рамках програми ЄС "Європейський дім", для реалізації якої виділено 18 мільйонів євро. Євросоюз окремо виділив 53 мільйони євро для вдосконалення системи професійної та середньої освіти в Україні. Крім цього, з 2014 року Євросоюз надав понад 40 мільйонів євро на підтримку розвитку в Україні громадянського суспільства.

За оприлюдненою інформацією, окрім політичної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, ЄС надає суттєву допомогу у відновленні зруйнованої війною інфраструктури та для прямої допомоги найбільш вразливим верствам населення у зоні військового конфлікту на сході України. З 2014 року на такі цілі ЄС спрямував 141,8 мільйона євро. Крім того, Євросоюз розпочав масштабні інфраструктурні проєкти в регіоні Азовського моря, який зазнав економічних втрат унаслідок агресивних дій Російської Федерації.

Узагальнена інформація щодо досягнутого прогресу у відносинах ЄС із трьома країнами "Тріо асоціації", ймовірно за збігом обставин, була оприлюднена 16 березня - у день, коли в 2014 році на території Криму і міста Севастополя пройшов "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу та згодом розпочала війну на сході України.

Як повідомляв Укрінформ, 18 червня 2020 року в Брюсселі має відбутися саміт "Східного партнерства", в ході якого, як очікується, будуть підтверджені спільні зобов’язання країн ЄС і країн-партнерів у розвитку взаємовигідної співпраці на перспективу після 2020 року. Євросоюз провів низку стратегічних консультацій щодо такої перспективи, результатом яких має стати окрема спільна Комунікація щодо майбутнього "Східного партнерства". Як очікується, цей документ буде ухвалений вже у березні поточного року.