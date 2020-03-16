Зеленський створив Координаційну раду з протидії поширенню коронавірусу

Президент Володимир Зеленський утворив Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19 як консультативно-дорадчий орган.

Відповідний указ №88/2020 опублікований на сайті глави держави.

“Утворити Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19 як консультативно-дорадчий орган при Президентові України, основним завданням якого є моніторинг ситуації та напрацювання пропозицій щодо здійснення ефективних заходів, спрямованих на протидію поширенню. COVID-19 в Україні”, - ідеться в документі.

Зазначається, що раду утворено із врахуванням того, що “поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої SARS-CoV-2, створює загрозу особистій, громадській та державній безпеці, спричиняє тяжкі соціально-економічні та демографічні наслідки, з метою посилення захисту населення, невідкладного здійснення заходів щодо протидії поширенню COVID-19 в Україні”.

Вказана Координаційна рада має право одержувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та матеріали.

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Також рада може запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції.

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Головою Координаційної ради є Президент. Крім Зеленського до її складу увійшли Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, охорони здоров’я Ілля Ємець, інфраструктури Владислав Криклій, закордонних справ Дмитро Кулеба, оборони Андрій Таран.

Також у складі раді — начальник Генштабу Руслан Хомчак, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, заступник Міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, заступник керівника ОП Кирило Тимошенко та перший помічник Президента Сергій Шефір.

Як повідомлялося, 14 березня на виконання рішень РНБОУ щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України Covid-19.

Документом передбачено тимчасово, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня, закрити пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за виключенням низки категорій громадян).

Також запроваджено тимчасову заборону, з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня, перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за виключенням низки категорій громадян).

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Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.