Мінцифри переводить частину працівників на дистанційну роботу

Мінцифри переводить частину працівників на дистанційну роботу

Укрінформ
Міністерство цифрової трансформації України переводить частину своїх працівників на дистанційну роботу через коронавірус.

Про це відомство повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"Мінцифри переводить частину своїх працівників на дистанційну роботу для запобігання поширенню коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що для міністерства робота у такому форматі взагалі не проблема, оскільки з перших днів у них працюють, використовуючи сучасні технології.

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Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

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