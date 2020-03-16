Мінцифри переводить частину працівників на дистанційну роботу

Міністерство цифрової трансформації України переводить частину своїх працівників на дистанційну роботу через коронавірус.

Про це відомство повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"Мінцифри переводить частину своїх працівників на дистанційну роботу для запобігання поширенню коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що для міністерства робота у такому форматі взагалі не проблема, оскільки з перших днів у них працюють, використовуючи сучасні технології.

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Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.