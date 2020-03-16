Довибори в Раду: лідирує ексочільниця Харківської ОДА Світлична

Станом на 10:30 годину ранку Центральна виборча комісія опрацювала майже 67% дільничних протоколів з 179 округу, де 15 березня відбулися довибори в Верховну Раду: лідирує з величезним відривом ексочільниця Харківської ОДА Юлія Світлична.

Про це свідчать дані сайту ЦВК.

За самовисуванку Юлію Світличну проголосували 75,89% виборців (19 362), за кандидата від «Європейської солідарності» Вікторію Пташник –8,69% (2 219 осіб), за самовисуванку Тетяну Єгорову-Луценко – 2,85% (729 осіб).

Явка в окрузі на 20 годину 15 березня становила 27,47%. «Для порівняння: під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року явка виборців в ОВО № 179 становила 51,01%, а загалом по Україні – 49,2%», - зазначають у ЦВК.

Вибори в ОВО № 179 відбулися спокійно. Надзвичайних подій, які могли б вплинути на виборчий процес, протягом дня не зафіксовано, додають у Центрвиборчкомі.

Результати проміжних виборів мають бути встановлені не пізніше, як на пʼятнадцятий день з дня голосування, тобто до 30 березня 2020 року включно.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області.

На окрузі на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. У листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.