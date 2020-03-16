Володимир і Олена Зеленські побажали одужання подружжю Трюдо

Президент України і перша леді Олена Зеленська надіслали особисте побажання одужання прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо та його дружині.

Про це у Тwitter написав посол України в Канаді Андрій Шевченко.

“Промінь сонця через океан. Із задоволенням передав цю теплу записку із підтримкою від Президента Володимира Зеленського та Олени Зеленської прем’єр-міністру Джастіну Трюдо та Софі Грегуар-Трюдо”, - йдеться у повідомленні.

A ray of light across the ocean... Had a pleasure to deliver this warm note of support from President @Zelenskyy & #OlenaZelenska to PM @JustinTrudeau & #SophieTrudeau pic.twitter.com/iLkaDhbaSB — Andriy Shevchenko (@AShevch) March 14, 2020

У своєму короткому листі Зеленські висловлюють підтримку у боротьбі з вірусом COVID-19, який виявили у Софі Грегуар-Трюдо.

“Ми зичимо вам швидкого одужання та відновлення здоров’я. Ми переконані, що з підтримкою та турботою найближчих справи підуть на краще”, - написав Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, дружина прем’єр-міністра Канади під час перебування у Великій Британії заразилася COVID-19. Зараз вона почувається добре, але перебуває у самоізоляції вдома. З огляду на це на двотижневий карантин мусив піти й Джастін Трюдо, хоча в нього немає жодних симптомів хвороби.